İzmir Diyanet-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Çelik'ten İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki
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İzmir Diyanet-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Çelik'ten İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki

İzmir Diyanet-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Çelik'ten İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir Diyanet-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Nail Çelik, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İzmir Diyanet-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Nail Çelik, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, tarih boyunca barışın ve huzurun merkezi olarak anılan Kudüs'ün bugün yine barbarca bir işgal ve vahşet ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

İsrail'in, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlığını bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu bildiren Nail Çelik, yaşanan zulüm karşısında artık protesto ve kınamaların yetmediğini aktardı.

Çelik, tüm dünyada adaleti ve hukuku savunan herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu işgal adımlarını durdurmaya davet ederek, şunları kaydetti:

"Kudüs ve çevresinde yaşayanlar, her gün baskı ve şiddete uğramakta, insanlık dışı uygulamalara maruz bırakılmaktadır. Elinde ve yüreğinde iman ve cesaretinden başka bir şey olmayan binlerce masum insan, bütün dünyanın gözü önünde acımasızca ve hunharca mübarek ramazan ayında ve Kadir Gecesi gibi bir gecede işkenceye maruz kalmıştır. Değerlerine ihanet eden Müslümanlar susarken adeta bu dava sadece Türkiye'nin davası havasında olanlar Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı zalimlerin çizmeleri altına atmışlardır. Dünyanın neresinde olursa olsun, kime karşı yapılırsa yapılsın, zulme ve haksızlığa boyun eğmeyen dünya Müslümanları artık kara bir leke olan bu hayasızca akının durdurulması için bir araya gelmeli, insanların yaşama ve inanç özgürlüğüne insafsızca müdahale edilirken sessiz kalmamalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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