İZMİR Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdı-2

İZMİR Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdı-2

İZMİR Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdı-2(Tür: Yurt)

İZMİR Direksiyonu, tartıştığı sürücünün otomobiline doğru kırdı-2
(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA
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