İzmir Dikili Küçük Liman'daki İnşaat İçin Basın Açıklaması

Dikili Küçük Liman'daki inşaat için basın açıklaması

İZMİR'in Dikili ilçesindeki Küçük Liman'a, Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı için yapıldığı belirtilen yapıya ilçe sakinleri, basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Dikili Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, bugün Küçük Liman'da bir araya geldi. Dikili'de pazartesi günü belediye başkanlığı mazbatasını alacak olan CHP'li Adil Kırgöz ile ilçenin eski belediye başkanlarından Osman Özgüven de topluluğa destek verdi. Basın açıklamasına katılanlar, 'Dikilimize, denizimize, sahilimize ve çevremize sahip çıkalım' pankartı açtı. 'Görüntü kirliliğine hayır', 'Çevreyi hor gören geleceği zor görür', 'Kentime, mahalleme, sokağıma, denizime dokunma', 'Rüzgarımı kesme denizimi bölme' ve 'Yarının doğasını bugünden kirletme' yazılı dövizler açtı. Dikili Emek ve Demokrasi Platformu üyelerince yapılan açıklamada, şöyle denildi

Bu yapının Dikili'mizin balıkçı barınağı çevresinde kentin görünümünü olumsuz etkileyerek, tarihsel dokuyu bozduğu görüldü. Bunun yanı sıra denizden gelen rüzgarı engelleyerek kentin nefes yollarından birinin kesileceği, doğal dokuyu bozacağı aşikar. Sahil şeridinde çay bahçesi, büfe işletmeciliği ve balıkçılık yapan esnafı olumsuz etkileyeceği de kaçınılmazdır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Çalışmanın durdurulması için gerekli girişimleri yapacağımız ve sürecin takipçisi olacağımız bilinmelidir.

Dikili'de resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Adil Kırgöz ise konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Basın açıklamasında, inşaat durdurulana kadar her cumartesi günü saat 14.00'te aynı yerde buluşulacağı, imza kampanyası başlatılacağı ve idare mahkemesine başvurulacağı da duyuruldu.

Kaynak: DHA