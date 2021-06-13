İZMİR DİKİLİ KIYILARINI 'SARGASSUM' TÜRÜ YOSUNLAR SARDI
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İZMİR DİKİLİ KIYILARINI 'SARGASSUM' TÜRÜ YOSUNLAR SARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Dikili ilçesi kıyılarında 'Sargassum' türü yosunlar görülmeye başlandı.

İZMİR'in Dikili ilçesi kıyılarında 'Sargassum' türü yosunlar görülmeye başlandı. Prof. Dr. Biyolog Barbaros Çetin, bu tehdidin deniz ekosistemini hızla çökeltebileceğini ve turizm faaliyetlerini sekteye uğrayacağını ifade edip, önlem alınması konusunda yetkilileri uyardı.

Dikili kıyılarında görülmeye başlanan 'Sargassum' türü yosunların turizmi etkileyebileceği belirtiliyor. Dalgaların getirdiği bu çamur rengi yosunlar kıyıya vurduktan sonra bozuk yumurta kokusu yayıyor. Prof. Dr. Biyolog Barbaros Çetin, bu tehdidin deniz ekosistemini hızla çökeltebileceğini ve turizm faaliyetlerini sekteye uğrayacağını ifade edip, önlem alınması konusunda yetkilileri uyardı. Son günlerde görülen müsilaj istilası gibi önlem alınmazsa 'Sargassum' adlı yosunun da sorunlara yol açabileceğini belirten Çetin, "Dikili sahillerindeki yoğun olarak görmeye başladığımız 'Sargassum' isimli kahverengi deniz yosununun yakın zamanlarda oldukça önemli olumsuz etkileriyle karşılaşabiliriz. Bir an önce kıyılarımızda 'Sargassum' popülasyonunun miktarı tespit edilmesi, kıyıya vuranların yerel yönetimler tarafından toplanarak bertaraf edilmesi ve yöre halkının bilinçlendirilmesi önem arz ediyor" dedi.

Meksika'da 2019 yılında büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Prof. Dr. Çetin, "Bozuk yumurta kokusu yayan yosunlar, turistlerin plajlardan uzak durmasına ve otel rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu. Kıyıya vuran yosunlar, havayla temas sonucu bir süre sonra çürümeyle birlikte hidrojen sülfür üretiyor. Havada solunum problemlerinden cilt döküntülerine kadar her şeye neden olabilecek yakıcı bir gaz olma özelliği taşıyor. Suda oldukça asidik olan hidrojen sülfür, yüzücüler için toksik olabiliyor. Deniz yosununa temas eden veya yakın olan kişiler kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve baş ağrıları bildirmişler" dedi.

İZMİR DİKİLİ KIYILARINI 'SARGASSUM' TÜRÜ YOSUNLAR SARDI
İZMİR DİKİLİ KIYILARINI 'SARGASSUM' TÜRÜ YOSUNLAR SARDI
İZMİR DİKİLİ KIYILARINI 'SARGASSUM' TÜRÜ YOSUNLAR SARDI
İZMİR DİKİLİ KIYILARINI 'SARGASSUM' TÜRÜ YOSUNLAR SARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İZMİR DİKİLİ KIYILARINI 'SARGASSUM' TÜRÜ YOSUNLAR SARDI - Haberler
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