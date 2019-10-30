İzmir dikili'de iki sendika yöneticileri arasında kavga 1 gözaltı

30.10.2019 17:49

Dikili'de iki sendika yöneticileri arasında kavga 1 gözaltı

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şube Dikili Belediyesi İşyeri Temsilcisi Cemal Eryılmaz ve beraberindeki bir grup sendika üyesi, Belediye-İş Sendikası üyelerinin saldırısına uğrayıp, darp edildi. Bıçaklarında kullanıldığı kavgayı, polis havaya ateş edip, biber gazı ile tarafları dağıtarak ayırırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) bağlı Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikaları (Belediye-İş Sendikası) yöneticisi bir grup, bugün öğle saatlerinde Dikili Belediyesi'nin Dikili Sanayi Sitesi'ndeki şantiyesine gitti. Burada, Dikili Belediyesi'nde örgütlü durumda bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şube İşyeri Temsilcisi Cemal Eryılmaz ve beraberindeki bir grup sendika çalışanı ile karşılaşan Belediye-İş Sendikası yöneticileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Bülent Ecevit Meydanı'nda iki sendika yetkilileri bir kez daha karşı karşıya geldi. Tartışma burada yeniden alevlenip, kavgaya dönüştü.

Kavgada, Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şube Dikili Belediyesi İşyeri Temsilcisi Eryılmaz, darp edilerek yaralandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre kavgada elinde bıçaklı kişilerin de olduğu öğrenildi. Çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş edip, biber gazı sıktı. Kalabalık, dağıtılırken, polis olay sırasında elinde bıçak bulunduğu belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, her iki sendika temsilcilerinin de olayla ilgili ifadelerine başvurdu.

Kaynak: DHA