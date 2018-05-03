Karısının Başına Çekiçle Vurarak Öldüren Cani, Olay Anını Anlattı: Şuurumu Kaybettim

İzmir'in Dikili ilçesinde boşandığı eşini çekiçle başına pek çok kez vurarak öldüren adam olay anını ilk kez anlattı. "Olay anında şuurumu kaybettim, çok pişmanım" diyen adama, müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme kararında, haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi uygulamadı.

ESKİ EŞİYLE BULUŞAN KADIN DAYAK YEDİM DEDİ DARP İZİ ÇIKMADI

9 yaşında bir kızları bulunan Işık İkizoğlu ile Antalya'dan gelen eski eşi Yahya Cengiz Küçük, geçen 15 Mayıs'ta Dikili'deki bir kafeteryada buluştu. Aralarında çıkan tartışmanın ardından İkizoğlu, eski eşinin yanından ayrılıp dövüldüğünü söyleyerek polise şikayette bulundu. İfadesi alınan İkizoğlu'na, götürüldüğü adli tabiplikte 'darp izine rastlanmadı' raporu verildi.

İKİNCİ BULUŞMADA KARISINI ÇEKİÇLE ÖLDÜRÜP KENDİNİ İHBAR ETTİ

İkizoğlu evine dönerken polis Küçük'ün yakalanması için çalışma başlattı ancak kendisine ulaşamadı. Küçük, öğleden sonra eski eşi İkizoğlu'nun ilçedeki evine gitti. O sırada kızları okulda olan İkizoğlu ve Küçük tekrar tartıştı. Öfkelenen Küçük, eski eşi İkizoğlu'nu başına çekiçle vurup, öldürdü. Ardından da polisi arayıp, kendisini ihbar etti.

DURUŞMAYA ÖLEN KADININ AİLESİ KATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, Küçük'ü gözaltına aldı. Tutuklanan Küçük hakkında Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Yahya Cengiz Küçük, yaşamını yitiren Işık İkizoğlu'nun annesi Fatma Füsun Cebeciler ve ablası Başak İkizoğlu, Gözde İkizoğlu, Şafak Gökçer ile tarafların avukatları katıldı.

İDDİA MAKAMI MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Duruşmayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Pınar Melli, Dikili Kadın Platformu üyeleri, İzmir Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile birlikte CHP'li Bergama Belediyesi Meclis Üyesi Serpil Güler de izledi.

Mahkemede iddia makamı bir önceki celsede verdiği mütalaa doğrultusunda karar verilmesini yani sanığın 'canavarca hislerle ya da eziyet çektirerek öldürme amacıyla hareket ettiğine ve cinayeti tasarlayarak işlediği yönünde yeterli delil olmaması' gerekçesi ile sadece 'Kasten öldürme' suçlaması ile müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasını talep etti.

"O AN ŞUURUMU KAYBETTİM, ÇOK PİŞMANIM"

Sanık Yahya Cengiz Küçük'ün avukatı Emin Uz ise cinayette tasarlayarak öldürme unsurlarının oluşmadığını, cinayetin ağır haksız tahrik altında işlendiğini ve müvekkilinin çok pişman olduğunu söyledi. Son sözü sorulan tutuklu sanık Küçük ise, "Bu olayı kızımı oradan almak, kurtarmak için yaptım. O an şuurumu kaybettim. Çok pişmanım. Böyle bir insan değilim. Karar sizlerindir" dedi.

Mahkeme heyeti, verilen kısa aranın ardından kararını açıklayıp, Küçük'ün 'kasten öldürme' suçundan 'müebbet hapis' cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti kararında, haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi uygulamadı.

NAMUS CİNAYETİNE ÇEVİRMEYE ÇALIŞAN KOCANIN KARŞISINDAYIZ

Dava öncesi Bergama Hükümet Konağı önünde bir araya gelen Dikili Kadın Platformu ve İzmir Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri tarafından basın açıklaması yapılıp, Işık İkizoğlu'nu öldüren boşandığı eşi Yahya Cengiz Küçük'e en ağır cezanın verilmesini istedi. Basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Demet Önal, 15 Mayıs 2017 tarihinde vahşi bir cinayete tanıklık ettik.

Işık İkizoğlu eski eşi tarafından boşanmasına rağmen tacize ve şiddete maruz kalarak katledilmiştir. Defalarca emniyet güçlerine bildirmesine rağmen, onu duymazdan gelen sistem Işık'ın vahşice katledilmesine göz yummuştur. Bugün ülkemizde kadın katliamları yaşanıyor.

Şiddet artıyor, emeğimiz sömürülüyor. Hükümetin yanlış politikaları kadınları daha fazla sömürüyor. Biz kadınlar iktidarın eşitsiz, cinsiyetçi politikalarına karşı mücadelemizi yükseltmeye kararlıyız. Işık'ın davasında olduğu gibi namus cinayetine çevirmeye çalışan kocanın karşısındayız. Hak edilen cezanın verilmesini talep ediyoruz dedi.

KIZ KARDEŞLER, EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANMASINI İSTEDİ

Öldürülen Işık İkizoğlu'nun kız kardeşleri de dava öncesinde açıklama yaptı. Gözde İkizoğlu açıklamasında, Bugün eski eşi tarafından hunharca işkence edilerek katledilen kardeşimizin beşinci duruşmasındayız.

Katilin en ağır ceza ile bir anneyi, bir kadını öldürmekten daha çok bir toplumu katletmiş gibi cezalandırılmasını istiyoruz. Bir hiç uğruna aramızdan ayrılan tüm kadınların adına bu tip cinayetlerin meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz. İnanıyoruz ki iyilik kötülüğü alt edecek.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Işık, çok özel bir insandı. Onu ailesi olarak çok özlüyoruz dedi. İkizoğlu'nun diğer kardeşi Şafak Gökçer ise Amacımız gereken cezaların yaptırım güçlerinin artması ve başka canların bu kadar basitçe yanmamasıdır. Acımız çok büyük. Suçlunun en ağır şekilde yargılanmasını talep ediyoruz. Çünkü biz artık bir eksiğiz diye konuştu.

Mahkeme son olarak müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme kararında, haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi uygulamadı.