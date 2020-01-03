İzmir, dijital taksiciliğe kavuşuyor

03.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:25

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, kamu işbirliğiyle taksi çağırma sistemi kurdu. 'EnTaksi İzmir' adlı uygulamanın açılışının, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından 7 Ocak'ta yapılacağı, aynı gün VIP taksinin de İzmir'de yola çıkacağı bildirildi.



İzmir'de taksi taşımacılığında yeni bir dönem başlıyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının taksileri 21. yüzyıl teknolojisine kavuşturacak mobil aplikasyon altyapısı gün sayıyor. Kamu işbirliğiyle hazırlanan, bu yönüyle Türkiye'de bir ilk olan 'EnTaksi İzmir' 7 Ocak Salı günü Kaya Termal Otel'de gerçekleştirilecek törenle hizmete girecek. Taksileri akıllı cihazlar ile internet üzerinden dijital ortamda da erişime açık hale getirerek geleceğe taşıyacak sistemin açılış düğmesine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer basacak.



Aynı gün bir ilke daha imza atılacak, İzmir VIP taksicilik ile tanışacak. VIP taksiler, İstanbul'dan sonra İzmir'de yola çıkacak. Lüks taşıma imkanı sunacak araçlarda aynı anda 8 kişiye kadar seyahat edilebilecek; TV yayını, internet bağlantısı, çay-kahve makinesi, buzdolabı, çelik para kasası bulunacak. VIP taksilere EnTaksi İzmir üzerinden ulaşılabilecek.



İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir taksilerinin 2020'ye çağ atlayarak girdiğini açıkladı. Anık, taksilerde akıllı teknoloji dönemini başlatma sözünü yerine getirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.



Engelsiz taksi de geliyor



Bir çok yeniliğe imza attıklarını ifade eden Anık, şunları söyledi: "Sunduğumuz hizmeti ve kendimizi günün koşullarına göre yenilememiz gerektiğini, küresel güçlerle ancak böyle rekabet edebileceğimizi açıklamıştık. Esnafımıza ve kamuoyuna verdiğimiz sözü tutuyoruz. Bu yenilikçi tutumumuzu geçmişte de sergiledik; birçok yeniliğe, gelişime imza attık. Bu kez de İzmir taksilerini geleceğe taşıyacak sistemi kazandırdık. İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi bünyesinde, kamu kurumları işbirliği ile hayata geçirdiğimiz teknolojik altyapımız sayesinde hizmet kalitemizi daha da yukarıya çıkarıyoruz. Esnafımızın kazancına göz diken küresel firmaların tehditlerine de en güzel cevabı vermiş oluyoruz. VIP taksinin hizmete girmesi de ayrı bir sevinç kaynağımız. Bu yeniliklere önümüzdeki günlerde engelsiz taksi eklenecek. Sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz engelsiz taksi, bedensel engellilerin ulaşımını kolaylaştıracak."



EnTaksi İzmir böyle çalışacak?



*Mobil aplikasyon üzerinden günün 24 saati bir tuşla taksi çağrılabilecek.



*Sistem en yakındaki taksiyi yönlendirecek.



*Taksi çağıran kişi, hangi aracın ve şoförün geleceğini sistem üzerinden görebilecek, şoför hakkında yorumları okuyabilecek.



*Kişi, kendisine gönderilen aracı istemezse başka taksi talep edebilecek.



*Gidilecek mesafeye ne kadar ödeneceği önceden bilinecek, kredi kartıyla ödeme gerçekleştirilebilecek.



*Müşteriler, aracın temizliği ve şoförün davranışları hakkında puanlama ve yorum yapabilecek. Bu değerlendirmeler herkes tarafından görülebilecek.



*VIP taksi de sistem üzerinden çağrılabilecek.



*Engellilerin ulaşımını kolaylaştıracak 'engelsiz taksi'ye de hizmete girdiğinde uygulama aracılığıyla ulaşılabilecek.



*İngilizce dil seçeneği sayesinde yabancılar sistemi kolaylıkla kullanabilecek.



*0850 495 0 495 numaralı çağrı merkezinden de günün 24 saati destek alınabilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA