İZMİR DHA ekibi, İzmir'de filyasyon ekibinin çalışmalarına eşlik etti
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İZMİR DHA ekibi, İzmir'de filyasyon ekibinin çalışmalarına eşlik etti

İZMİR DHA ekibi, İzmir'de filyasyon ekibinin çalışmalarına eşlik etti
07.05.2020 09:26 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:31

DHA ekibi, İzmir'de filyasyon ekibinin çalışmalarına eşlik ettiKORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında yurt genelinde oluşturulan filyasyon ekipleri, sahada vakaları ve hastalıklı kişinin temasta bulunduğu kişileri tek tek tespit edip, salgının önüne geçilmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor.

DHA ekibi, İzmir'de filyasyon ekibinin çalışmalarına eşlik etti

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında yurt genelinde oluşturulan filyasyon ekipleri, sahada vakaları ve hastalıklı kişinin temasta bulunduğu kişileri tek tek tespit edip, salgının önüne geçilmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor. Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen filyasyon ekibi, İzmir'de 600 kişi ile sahada virüsle mücadele veriyor.

Yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınıyla mücadele yurt genelinde sürüyor. Bulaşıcı hastalığın hangi nedenlerden kaynaklandığı ve yayıldığını tespit edilmesi için filyasyon ekipleri de sahada vakaları ve vakaların temas veya yakın temasta bulunduğu kişileri tek tek araştırarak salgının önüne geçmek için çalışıyor. Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen filyasyon ekibi, İzmir'de 600 kişi ile sahada virüsle mücadele ediyor. Koronavirüs tespit edilen kişilerin temasta bulunduğu şüphelilerle iletişime geçen ekipler, bu kişilerden numune alıyor ve sosyal izolasyonunun sağlanması için 14 gün boyunca takip ediyor. Sabahın erken saatlerinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı Genel Başkanlık binasında toplanan ekipler, maske, eldiven, koruyucu gözlük takıp, koruyucu kıyafetlerini giyerek yola koyuluyor.

Ekipler, dün İzmir'in Karabağlar ilçesindeki koronavirüs testleri pozitif çıkan bir hastanın eşiyle görüştü. Ekiplerin bu çalışmasına DHA ekibi de eşlik etti.

Filyasyon ekipleri, öncelikle evde kaç kişinin yaşadığını, aile bireylerinin sağlık şikayeti olup olmadığını, koronavirüs tespit edilen kişinin diğer temasta bulunduğu kişileri sordu. Aile bireylerinden numune alan ekipler, ailenin sağlık şikayeti olmadığını öğrenince evde izolasyonun sağlanması için gerekli talimatları verdi. Ardından da diğer bağlantılı şüphelilerin tespiti için form doldurdu. Ekiplerin aldıkları numuneler incelenmek üzerine referans laboratuvarlarına iletildi. Mücadelede filyasyonun büyük önemi olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Metin Kızılelma, "Filyasyon bulaşıcı hastalıkların kaynağını bulmaya yönelik çalışmalardan bir tanesidir. Covid-19 hastalığında bunun ayrı bir değeri var, sadece bulaşıcı hastalığın kaynağını bulmuyoruz, aynı zamanda bu kaynaktan etkilenebilecek kişileri de saptıyoruz. Daha önce 422 kişilik bir ekiple bu çalışmaları yürütürken şimdi sayımızı 600'e çıkardık" dedi.

'BULAŞICI HASTALIKLARDA KAYNAĞI YOK ETMEK ÇOK ÖNEMLİ'

Ekiplerin pozitif vakanın temaslılarını belirlediğini ifade eden Dr. Kızılelma, "Temaslı mı yoksa yakın temaslı mı bunu belirleyip önlemler alıyoruz. Yakın temaslıysa başkalarına bulaştırmaması için kişiyi 14 gün izole ediyoruz. Temaslıysa da günlük hayatını sınırlandırmadan takibe alıyoruz. Bulaşıcı hastalıklarda kaynağı yok etmek çok önemlidir. Eğer izolasyon sağlanırsa hastalığın yayılması önlenebilir. Sadece tedavi etmek bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi için yeterli değildir. Aile içi bulaşı engellemek için bile aile içi izolasyonu sağlıyoruz" diye konuştu.

'VİRÜSTEN ETKİLENEN KİŞİ SAYISINI AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Filyasyon ekibinin farklı sağlık çalışanlarından oluştuğunu söyleyen Dr. Kızılelma, "Ekipte doktorlar, diş hekimleri, hemşireler ve ebeler gibi sağlık personelleri görev alıyor. O gün tanı konan herkese aynı gün içinde ulaşmaya çalışıyoruz çünkü zamanla yarışıyoruz. Sadece aile içi değil, iş yerlerindeki temaslılar da saptanıyor. Sağlık personelinin korunması da çok önemli. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kullanılması gereken ekipmanları kullanıyorlar. Önce kendilerini koruyorlar daha sonra da hastayla temas edebiliyorlar. Filyasyon ekibinin yaptığı çalışmalarla biz virüsten etkilenebilecek kişi sayısını azaltmayı amaçlıyoruz" dedi.

'EN ZORU SEVDİKLERİMİZE SARILAMAMAK'

Filyasyon ekibinde görev yapan Aynur Turhan, "Ülkemizde salgın başladığından beri tüm sağlık personeli olarak özveriyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasının yanı sıra bizlerin de bu özverili çalışması sonucunda bu salgının üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Havanın da ısınmasıyla birlikte kıyafetlerle durmak çok zorlaştı. En zoru da sevdiklerimize sarılamamak. Sağlık personeli olarak bizler biraz daha risk altındayız dolayısıyla sevdiklerimize dokunmuyoruz. Bu durum bizim için en büyük güçlük" diye konuştu.

Filyasyon ekibinde görev yapan Dr. Ece Özkan da, "Koronavirüsle mücadele konusunda başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Ailemizden uzakta onlardan ayrı olmak gerçekten çok zor, ama önemli olan salgınla mücadelede insanlara faydalı olabilmek" dedi.

İZMİR DHA ekibi, İzmir'de filyasyon ekibinin çalışmalarına eşlik etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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