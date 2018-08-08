İzmir Devrilen Traktörün Altında Kalıp Öldü Hd

İzmir'in Kınık ilçesinde, eğitimli yolda geri kayıp devrilen traktörün altında kalan 64 yaşındaki Mustafa Zebil, öldü.

Kaza, dün (salı) saat 22.30 sıralarında, Bademalan Mahallesi yolu Örencik Çeşme Mevkii'nde meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası Mustafa Zebil'in kullandığı 02 EK 023 plakalı traktör, eğilimli yolda geri kayıp devrildi. Traktörün altında kalan Zebil, öldü. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Zebil'in cesedi, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Zebil'in Dereyolu Mevkii'nde bulunan ağılındaki koyunlarını kontrol edip, Bademalan Mahallesi'ndeki evine döndüğü sırada kazanın yaşandığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.