İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Aydın'da 90'ların şarkılarını söyledi
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İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Aydın'da 90'ların şarkılarını söyledi

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Aydın'da 90'ların şarkılarını söyledi
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Kültür Sanat

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Aydın'da "90'lar konseri" verdi.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Aydın'da "90'lar konseri" verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sahne aldı.

Sanat yönetmeni Şavk Eryürek'in şefliğinde solistler Ufuk Yıldırım, Emre Oral Burç, Çiçek Koralay ve Derya İçer, 90'ların sevilen parçalarını seslendirdi. Sanatçılara seyircilerin de eşlik etmesi, güzel görüntüler oluşturdu.

Gazetecilere açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tüm dünyanın zor zamanlar geçirdiğini belirterek böylesi organizasyonların insanlara moral olduğunu söyledi. Tuncer, "Sosyal mesafe ve dezenfeksiyon kurallarına uyarak eğlenmenin yollarını türetmek durumundayız. Ruhumuzu da beslemek durumundayız Bunun da en efektif yolu sanattan geçiyor. Bu anlamda Aydınlı hemşehrilerimizi bu harika konserle buluşturup ruhlarını beslemek istedik. Çok da başarılı geçti." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Aydın'da 90'ların şarkılarını söyledi - Haberler
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