İzmir Devlet Tiyatrosu perdelerini yarın 'İki Bekar' oyunuyla açacak - Haberler
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İzmir Devlet Tiyatrosu perdelerini yarın "İki Bekar" oyunuyla açacak

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Kültür Sanat
İzmir Devlet Tiyatrosu perdelerini yarın

İzmir Devlet Tiyatrosu, kapalı salonların perdelerini yarın "İki Bekar" adlı oyunla aralayacak.

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Tiyatrosu, kapalı salonların perdelerini yarın "İki Bekar" adlı oyunla aralayacak.

Tiyatrodan yapılan açıklamaya göre, yeni tiyatro sezonunun açılışı Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sam Bobrick'in yazdığı, Metin Sadık Yağcı'nın yönettiği iki perdelik oyun, tiyatroseverlerle buluşacak.

Ekim ayı programı kapsamında, Tankred Dorst'un yazdığı ve Gürol Tonbul'un yönettiği "Oyuncu-Ben Feuerbach" adlı eserin 5 Ekim'de Konak Sahnesi'nde prömiyeri gerçekleştirilecek.

İskender Pala'nın yazdığı ve Murat Çobangil'in yönettiği "Neyzen Tevfik" adlı oyunun prömiyeri ise 12 Ekim'de Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde yapılacak.

Remzi Özçelik'in yazdığı, Metin Oyman'ın yönettiği "Hacı Bektaş" oyununun prömiyeri de 19 Ekim'de Bornova Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Yeni sezonda İzmir Devlet Tiyatrosu geçen sezon repertuvarında yer alan oyunları izleyicilerle buluşturmayı sürdürecek.

Aşı karnesi ya da test sonucu istenecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, ekim ayında bölge turnelerini sürdüreceklerini kaydederek, 12-16 Ekim'de Edirne ve Balıkesir'de "Bir Düş Gibi-Cahide Sonku", 19-23 Ekim'de Aydın ve Denizli'de "Vahşet Tanrısı" oyunuyla seyirci karşısına çıkacaklarını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine önem verdiklerini anlatan Ulukut, salona girişte aşı karnesi kontrolü yapacaklarını, aşı olmayanlardan PCR testi sonucu isteyeceklerini belirtti.

Ulukut, toplum sağlığı için seyircilerden önlemler konusunda hassasiyet göstermelerini isteyerek, "Alkışlarla dolu bir sezon bizi bekliyor." ifadesini kullandı.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmir Devlet Tiyatrosu perdelerini yarın 'İki Bekar' oyunuyla açacak - Haberler
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