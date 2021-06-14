İzmir Devlet Tiyatrosu "Bizim Yunus" oyunuyla 16 Haziran'da perdelerini açacak
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İzmir Devlet Tiyatrosu "Bizim Yunus" oyunuyla 16 Haziran'da perdelerini açacak

İzmir Devlet Tiyatrosu 'Bizim Yunus' oyunuyla 16 Haziran'da perdelerini açacak
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Kültür Sanat

Devlet Tiyatroları (DT) tarafından hayata geçirilen "Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları" kapsamında İzmir Devlet Tiyatrosu, 16 Haziran'da "Bizim Yunus" oyunuyla perdelerini açacak.

Devlet Tiyatroları (DT) tarafından hayata geçirilen "Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları" kapsamında İzmir Devlet Tiyatrosu, 16 Haziran'da "Bizim Yunus" oyunuyla perdelerini açacak.

DT'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sürecinde, sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için ilki geçen yıl düzenlenen projede, bu yıl da birbirinden farklı oyunlar sonbahara kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Bu kapsamda ilk olarak, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Bizim Yunus" adlı oyun, 16, 17 ve 18 Haziran tarihlerinde, saat 20.30'da Bornova Kültür Merkezi Açık Hava Sahnesinde sahnelenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Levent Ulukut, haftanın üç günü açık hava sahnesinde sergilenecek farklı oyunlarla, İzmir'de sanatseverlerin tiyatroya doyacağı bir yaz geçireceğini belirtti. Ulukut, tiyatroseverleri, açık hava oyunlarını izlemeye davet etti.

"Yüreklerimiz neyi arar bu yolculukta?" temasını işleniyor

Sönmez Atasoy'un yazdığı, Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt'un yönettiği "Bizim Yunus", "Yüreklerimiz neyi arar bu yolculukta?" temasını işliyor.

Dekor tasarımının Hakan Dündar'a, kostüm tasarımının Funda Karasaç'a, ışık tasarımının Mustafa Bal'a ve müziklerinin Nedim Yıldız'a ait olduğu oyunda, Yunus Emre'yi Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu Alpay Ulusoy canlandırıyor.

Bizim Yunus, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun yaklaşık 2 bin yıllık tarihi atmosferinde, Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında sahnelenmiş ve izleyenlerden beğeni kazanmıştı.

Oyun, prömiyerini ise restorasyon sürecinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatseverlerle buluşturduğu Resim Heykel Müzesinin Türk Ocağı Sahnesinde, Ramazan etkinlikleri kapsamında, DT tarihinde ilk kez TRT 2'den canlı yayınla seyircisiz gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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