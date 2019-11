10.11.2019 22:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 22:38

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden 10 Kasım'da 'Ata'ya Ağıt'

İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışın 81'inci yıldönümünde, Orhan Öner Özcan'ın 'Her 10 Kasım' adlı 'Atatürk İçin Ağıt'ı sunuldu. Elhamra Sahnesi'nde gerçekleştirilen anma gösterisi, İzmir'de ilk kez sahnelendi. Atatürk'ün ölümü üzerine bestelenmiş tek klasik eser olan 'Her 10 Kasım?, Orhan Öner Özcan'ın müziği, Murat Göksu'nun metni ile hazırlandı. Dört solist, orkestra ve koro için yazılmış olan eser, 11 bölümden oluşuyor. Kurtuluş Savaşı ve Atatürk devrimlerinin şiirsel bir dille anlatıldığı 'Her 10 Kasım?, eserin bestecisi Orhan Öner Özcan yönetiminde sunuldu. Soprano Birgül Su Ariç, mezzosoprano Eda Çapanoğlu, tenor Oğuz Çimen ve bariton Volkan Şen'in solist olarak görev aldığı eser, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu eşliğinde gerçekleştirildi.

