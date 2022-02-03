İzmir derbisinin hakemi Sarper Barış Saka oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir derbisinin hakemi Sarper Barış Saka oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
İzmir derbisinin hakemi Sarper Barış Saka oldu

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe ile Altay arasında oynanacak İzmir derbisini hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

İZMİR (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe ile Altay arasında oynanacak İzmir derbisini hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası, İzmir derbisi heyecanına sahne olacak. 6 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak mücadelede Göztepe, Altay'ı konuk edecek. Maç öncesinde Merkez Hakem Kurulu, tarafından maçın hakem kadrosu açıklandı. Buna göre İzmir derbisini Antalya bölgesi hakemlerinden Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Abdullah Özbora yapacakken, derbinin dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, Altay, İzmir, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title