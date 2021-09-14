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İzmir derbisinde tecrübe gençliğe karşı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
İzmir derbisinde tecrübe gençliğe karşı

ALTAY ile Göztepe arasında cuma günü Süper Lig'de 18 yıl sonra ilk kez oynanacak İzmir derbisinde ligin en tecrübeli teknik direktörü Mustafa Denizli ile en genç teknik adamı Nestor El Maestro kozlarını paylaşacak.

ALTAY ile Göztepe arasında cuma günü Süper Lig'de 18 yıl sonra ilk kez oynanacak İzmir derbisinde ligin en tecrübeli teknik direktörü Mustafa Denizli ile en genç teknik adamı Nestor El Maestro kozlarını paylaşacak. Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı şampiyon yapan tek teknik direktör olup, A Milli Takım'ı 2000 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale taşıyarak bir ilke imza atan 71 yaşındaki Mustafa Denizli ile ülkemizde ilk kez çalışan 38 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro, derbide zafer elde etmek için taktik savaşı verecek. İki teknik adamın da karşılaşma için yoğun mesai harcadığı bildirildi.

Altay'da futbolcu olarak 2 kez Türkiye Kupası'nı kazanan Mustafa Denizli, 38 yıl sonra teknik direktör olarak döndüğü kulübü 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkardı. 1987'den bu yana teknik patronluk yapan Denizli, Almanya, İran ve Azerbaycan'da da çalıştı. Ligi en iyi tanıyan teknik direktörlerden olan tecrübeli hoca, Süper Lig'de 3, Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda 2'şer kez zafere ulaştı. Maestro ise 2017'de teknik direktörlük kariyerine başladığı Spartak Trnava'yı Slovakya şampiyonu yaptı. Genç teknik adam CSKA Sofya, Sturm Graz ve Al-Taawoun kulüplerini de çalıştırdı. Süper Lig'i yeni tanıyan Maestro, ligdeki ilk maçına geçen pazar günü Başakşehir önünde çıktı.

ESKİ DOSTLAR RAKİP OLACAK

İzmirli futbolseverlerin merakla beklediği Altay-Göztepe derbisinde 3 futbolcu eski takımlarına rakip olacak. Geçen sezon devre arasında Göztepe'den Altay'a transfer olan Gabonlu ön libero Andre Poko ile gurbetçi forvet Deniz Kadah siyah-beyazlı takımın galibiyetini, altyapısından yetiştiği Altay'da profesyonel olan ön libero Atakan Çankaya ise Göztepe'nin galip gelmesini isteyecek. Altay'da eski Göztepeli futbolculardan Mossoro, Gençer ve Mehmet Erdem ise kadro dışı kalmaları nedeniyle görev yapamayacak.


İzmir derbisinde tecrübe gençliğe karşı

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