İzmir derbisinde kazanan Altınordu oldu
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İzmir derbisinde kazanan Altınordu oldu

23.02.2021 21:21 | Son Güncelleme: 23.02.2021 21:24
İzmir derbisinde kazanan Altınordu oldu

TFF 1. Lig'de Altınordu, 1-0 geriye düştüğü İzmir derbisinde Altay'ı 3-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'de Altınordu, 1-0 geriye düştüğü İzmir derbisinde Altay'ı 3-1 mağlup etti.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ilk yarısı Marco Paixao'nun penaltıdan attığı golle Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakada Altınordu, ikinci yarıda Hüsamettin Yener, Metehan Mimaroğlu ve penaltıdan Enis Destan'ın attığı gollerle 3-1 üstünlük kurdu.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Altınordu, son 5 müsabakada topladığı 13 puanla puanını 41'e yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Altay ise 38 puanla 7. sıraya geriledi.

Paixao'nun golü yetmedi

Altınordu maçlarında Altay adına en fazla gol atan isim konumunda Marco Paixao, bugün de 1 gol atmasına rağmen takımının mağlubiyetini engelleyemedi. Portekizli golcü Altay formasıyla çıktığı 6 maçta da gol sevinci yaşadığı Altınordu'ya karşı 7. golünü attı. Paixao, bu sezon ise 17. golüne ulaştı.

Altay'ın altyapısından yetiştikten sonra 2019-2020 sezonunun devre arasında Altınordu'ya transfer olan Hüsamettin Yener, eski takımına karşı gol atmayı başardı. Altınordu'nun genç golcüsü Enis Destan bu sezon 8. golüne imza attı.

30. randevuyu Altınordu kazandı

Profesyonel liglerde 30. kez birbirlerine rakip olan iki ekipten Altınordu, siyah-beyazlı ekibe karşı 13. galibiyetini aldı. Diğer müsabakalarda Altay'ın 9 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Altınordu'nun 38 gol attığı karşılaşmalarda Altay 32 gol üretti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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