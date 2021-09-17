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İzmir derbisinde kazanan Altay oldu

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
İzmir derbisinde kazanan Altay oldu

Süper Lig'de 18 yıl sonra birbirlerine rakip olan İzmir temsilcilerinden Altay, 1-0 geriye düştüğü müsabakada Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'de 18 yıl sonra birbirlerine rakip olan İzmir temsilcilerinden Altay, 1-0 geriye düştüğü müsabakada Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada Altay'ın Thaciano ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadığı ilk yarıyı Göztepe, Soner Aydoğdu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Altay'ın Leandro Kappel'in golüyle eşitliği yakaladığı müsabakadan siyah-beyazlı ekip, oyuna sonradan dahil olan Marco Paixao'nun uzatma bölümünde bulduğu golle 2-1 galip ayrıldı.

Süper Lig'de ilk 2 haftayı kayıpsız geçtikten sonra Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olan Altay, Göztepe'yi 2-1 yenerek puanını 9'a çıkardı.

Altay'da Thaciano penaltıyı değerlendiremedi

Siyah-beyazlı ekipte bu hafta ilk kez ilk 11'de forma şansı bulan Thaciano, kullandığı penaltı vuruşunda topu dışarıya gönderdi.

Altay'da takımının ilk golüne imza atan Leandro Kappel, bu sezon ilk kez skor üretti.

Takımının Süper Lig'e çıkmasına büyük katkı veren Marco Paixao, sonradan oyuna dahil olduğu müsabakada galibiyeti getiren golü atarak değerini bir kez daha gösterdi. Paixao, bu sezon fileleri ilk kez havalandırdı.

Göztepe 5 puanda kaldı

Ligin ilk 3 haftasını galibiyet alamadan tamamlayan Göztepe, göreve getirilen teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde Medipol Başakşehir maçını kazandıktan sonra, Altay'a 2-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip 5. haftayı 5 puanla kapattı.

Göztepe'nin bu sezon ilk penaltısını Soner Aydoğdu gole çevirdi. Tecrübeli futbolcu, Göztepe'de bu sezon gol atan 6. isim oldu.

Karşılaşmanın 43. dakikasında sahaya giren bir köpek, futbolcular ve görevlilerin yardımıyla saha dışına çıkarıldı.

Müsabakayı 2 bin 369 kişinin izlediği açıklandı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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