İzmir Derbisi Gündüz Oynanacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Karşıyaka ile Altay arasında pazar günü oynanacak derbinin başlama saati Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandığı gibi 13.30 olarak belirlendi. Kulüpler, maçın akşam saat 19.00'a alınmasını talep etmelerine rağmen daha sonra müsabakanın gündüz oynanmasını kararlaştırdı. Karşıyaka'nın, "Altay taraftarını açık tribüne alabiliriz" teklifine rağmen siyah-beyazlı taraftarlar kale arkası tribününde oturmayı tercih etti. Altay'a 5 bin kişilik kontenjan ayrıldı. - İzmir