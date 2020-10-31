İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs adliyede
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İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs adliyede

31.10.2020 16:11 | Son Güncelleme: 31.10.2020 16:33

İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs adliyede İzmir'de meydana gelen depremin ardından sosyal medyada provakatif paylaşım yapan Adıyaman'da ki 1 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs adliyede

ADIYAMAN - İzmir'de meydana gelen depremin ardından sosyal medyada provakatif paylaşım yapan Adıyaman'da ki 1 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden kışkırtıcı, nefret ve provoke edici paylaşım yapanlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Adıyaman'da 1 kişi göz altına alındı.

Sosyal medya hesabından halkı kin ve nefrete sürükleyecek paylaşım yapan Yusuf S. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından tespit edildi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göz altına alınan şahıs sorgulanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir depremi ile ilgili yaptığı açıklamada Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs adliyede
İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs adliyede
İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs adliyede
İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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