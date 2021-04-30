Son dakika haber! İzmir depremiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyede
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Son dakika haber! İzmir depremiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyede

Son dakika haber! İzmir depremiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre İzmir'de 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremin ardından Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

İzmir'de 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremin ardından Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Dün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 30 Ekim 2020'deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün başlatılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı, bugün 7 kişinin daha yakalanması ile 20'ye yükseldi. Dün gözaltına alınan 4'ü kadın 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin emniyette verdikleri ifadede kendilerinin sorumlu olmadıklarını, çalıştıkları dönemde yetkinin müteahhitte bulunduğunu ve sorumlunun müteahhit olduğunu söyledikleri öğrenildi.

(Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri/İHA)

Son dakika haber! İzmir depremiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyede
Son dakika haber! İzmir depremiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyede
Son dakika haber! İzmir depremiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli daha adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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