İzmir depremiyle ilgili gözaltı sayısı 20'ye yükseldi (2)
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İzmir depremiyle ilgili gözaltı sayısı 20'ye yükseldi (2)

İzmir depremiyle ilgili gözaltı sayısı 20'ye yükseldi (2)
Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLERİzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda hakkında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 1'i daha gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

İzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda hakkında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 1'i daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 20'ye çıkarken, diğer 2 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan dün gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü kadın 7'si, polisteki işlemlerinin ardından 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet' vermek suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, binaları yapan müteahhitlerin suçlu ve sorumlu olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

İzmir depremiyle ilgili gözaltı sayısı 20'ye yükseldi (2)
İzmir depremiyle ilgili gözaltı sayısı 20'ye yükseldi (2)
İzmir depremiyle ilgili gözaltı sayısı 20'ye yükseldi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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