İzmir depremiyle ilgili bilirkişi raporu sonrası 22 gözaltı kararı (3)

GÖZALTI SAYISI 17'YE YÜKSELDİİzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.

GÖZALTI SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

İzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6'lık depremle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda; standartlara uygun olmayan malzeme kullandıkları, projelendirme aşamasında hata yaptıkları ve kusurlu oldukları belirlenip, haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 4'ü daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Davut CAN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN