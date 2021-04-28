İzmir depremiyle ilgili bilirkişi raporu sonrası 22 gözaltı kararı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir depremiyle ilgili bilirkişi raporu sonrası 22 gözaltı kararı (2)

İzmir depremiyle ilgili bilirkişi raporu sonrası 22 gözaltı kararı (2)
Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

ŞÜPHELİLERDEN 13'ÜNE GÖZALTIİzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.

ŞÜPHELİLERDEN 13'ÜNE GÖZALTI

İzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6'lık depremle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda; standartlara uygun olmayan malzeme kullandıkları, projelendirme aşamasında hata yaptıkları ve kusurlu oldukları belirlenip, haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 13'ü, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyonların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Yakalanan şüphelilerin; Rıza Bey Apartmanı'nın yöneticileri ve izinsiz tadilat yapan R.B., R.B., A.A. İ.A., bina gözetmeni D.K., statik proje müellifi T.P. ve kat maliklerinden olup, yapının kentsel dönüşüme girmesine izin vermeyen kişilerden T.Ö., Cumhuriyet Sitesi'nin yapım aşamasından sonraki fenni mesulü M.K., Doğanlar Apartmanı'nın gözetmeni G.U., Emrah Apartmanı'nın gözetmeni H.B.S., Yılmaz Erbek Apartmanı'nın fenni mesulü E.İ., kooperatif yöneticisi K.K., denetimini gerçekleştiren yapı denetim firması yöneticisi E.P.T. olduğu öğrenildi. 

Davut CAN/ İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

Sokak ortasında çocuk vurdular! Ailelerin kavgasında olan günahsıza oldu
Sokak ortasında çocuk vurdular! Ailelerin kavgasında olan günahsıza oldu
Uzaklaştırmaya rağmen eşinin kaldığı eve gidip, balkondan ateş açtı
Uzaklaştırmaya rağmen eşinin kaldığı eve gidip, balkondan ateş açtı
Korku dolu anlar! Vazgeçirmek için uğraşanların gözlerine baka baka kendini boşluğa bıraktı
Korku dolu anlar! Vazgeçirmek için uğraşanların gözlerine baka baka kendini boşluğa bıraktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Derya Yanık Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Burak Sergen Uraz Kaygılaroğlu
Spor Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir depremiyle ilgili bilirkişi raporu sonrası 22 gözaltı kararı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:29:15. #1.16#

title