İzmir depremiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
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İzmir depremiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremin ardından Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası gözaltına alınan 18 şüphelinden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'de 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremin ardından Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası gözaltına alınan 18 şüphelinden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 30 Ekim 2020'deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası toplamda 20 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

3 şüpheli tutuklandı

Dün ve bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüphelinden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin ise sağlık sorunları nedeniyle emniyetten salı verildiği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin emniyette verdikleri ifadede kendilerinin sorumlu olmadıklarını, çalıştıkları dönemde yetkinin müteahhitte bulunduğunu ve sorumlunun müteahhit olduğunu söyledikleri öğrenilmişti.

-İHA-

İzmir depremiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
İzmir depremiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
İzmir depremiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
İzmir depremiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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