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İzmir depreminin mucize çocuğu Ayda'dan mesaj: Ben çok iyiyim

10.11.2020 17:33 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:37
İzmir depreminin mucize çocuğu Ayda'dan mesaj: Ben çok iyiyim

İZMİR'in Seferhisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan ve 3 gün önce taburcu edilen 3 yaşındaki Ayda, sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde, "Ben çok iyiyim" dedi.

İZMİR'in Seferhisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan ve 3 gün önce taburcu edilen 3 yaşındaki Ayda, sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde, "Ben çok iyiyim" dedi.

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, annesiyle birlikte yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalan Ayda Gezgin, 91 saat sonra canlı olarak çıkarıldı. Depremin simgelerinden biri olan Ayda, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. 7 Kasım Cumartesi günü tedavisi tamamlanan Ayda, taburcu edildi. Sosyal medyada bir kullanıcı Ayda'nın görüntüsünü paylaştı. Babasının ve erkek kardeşinin de görüldüğü videoda Ayda'nın kameraya el sallayıp, "Ben çok iyiyim" demesi yer alıyor.


İzmir depreminin mucize çocuğu Ayda'dan mesaj: Ben çok iyiyim
İzmir depreminin mucize çocuğu Ayda'dan mesaj: Ben çok iyiyim
İzmir depreminin mucize çocuğu Ayda'dan mesaj: Ben çok iyiyim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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