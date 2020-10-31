İzmir depreminin ateşi Bursa'ya düştü
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İzmir depreminin ateşi Bursa'ya düştü

31.10.2020 19:43 | Son Güncelleme: 31.10.2020 19:55
İzmir depreminin ateşi Bursa'ya düştü

İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin ateşi Bursa'ya düştü.

İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin ateşi Bursa'ya düştü. Görev nedeniyle İzmir'de yaşayan Bursalı İnan ailesinin 10 yaşındaki kızı Elif'in cansız bedeni enkaz altından çıkartıldı.

İzmir'in Seferihisar açıkları Ege Denizi'nde dün öğlen saatlerinde meydana gelen deprem sonrasında Bayraklı ilçesinde çöken apartmanın enkazından 10 yaşındaki Elif İnan'ın cansız bedeni çıkarıldı. Küçük Elif'in Bayraklı Adliyesinde görev yapan anne Bahriye İnan ile babası Güneydoğu gazisi Hasan İnan olduğu öğrenildi. Depremden önce ablası Aylin İnan ile birlikte okuldan eve gelen Elif'in tek başına evde olduğu sırada depreme yakalandığı belirtildi. Depremden sonra evlerine gelen anne Bahriye ile baba Hasan İnan korkunç manzara ile karşılaştı. Çalışmalara başlayan ekipler, Elif'in cansız bedenine 22 saat sonra ulaştı. 10 yaşındaki Elif İnan'ın baba ocağı olan Orhangazi'ye bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde Pazar günü ikindi vakti toprağa verileceği aktarıldı.

(İHA)

İzmir depreminin ateşi Bursa'ya düştü
İzmir depreminin ateşi Bursa'ya düştü
İzmir depreminin ateşi Bursa'ya düştü
İzmir depreminin ateşi Bursa'ya düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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