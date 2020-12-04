Depremin ardından ağır hasarlı binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı
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Depremin ardından ağır hasarlı binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı

04.12.2020 09:36 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:05

Depremin ardından ağır hasarlı binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı Depremin oluşturduğu tahribat günler sonrasında bir kez daha net bir şekilde görüldü İzmir'de meydana gelen depremin ardından, ağır hasarlı olarak tespit edilen 506 binadan 58'inin yıkımı tamamlandı.

Depremin ardından ağır hasarlı binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı

Depremin oluşturduğu tahribat günler sonrasında bir kez daha net bir şekilde görüldü

İZMİR - İzmir'de meydana gelen depremin ardından, ağır hasarlı olarak tespit edilen 506 binadan 58'inin yıkımı tamamlandı. Yıkım çalışmaları sırasında, depremin oluşturduğu tahribat günler sonrasında bir kez daha net bir şekilde görüldü.

Geçtiğimiz 30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen büyük depremde, 117 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Depremin vurduğu İzmir'de 17 bina yıkılırken, yüzlerce binada hasar almıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarının ardından acil olarak yıkılması gereken bina sayısını 506 olarak açıklamıştı.

Depremin üzerinden 36 gün geçerken, ağır hasarlı binalarında bölgede yıkımı devam ediyor. Alınan bilgiye göre ise 58 binanın yıkımının tamamlandığı öğrenildi.

Rıza Bey Apartmanının çevresinde de yıkım devam ediyor

Ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları, deprem bilançosunun en ağır olduğu apartman olan Rıza Bey Apartmanının çevresinde de sürüyor. 34 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın enkazı, depremin ardından geçen 6. günde tamamen kaldırılabilmişti.

Rıza Bey Apartmanının enkazının kaldırılmasının ardından, çevresinde bulunan ve ağır hasar alan binalar için de yıkım çalışması başlatıldı. Dozer yardımıyla yıkımı yapılan binaların çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Binalardan çıkan beton parçaları kamyonlarla taşınırken, çalışmalar havadan görüntülendi.

Yıkım çalışmaları sırasında ise depremin oluşturduğu tahribat günler sonrasında bir kez daha net bir şekilde görüldü.

Depremin ardından ağır hasarlı binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı
Depremin ardından ağır hasarlı binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı
Depremin ardından ağır hasarlı binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı
Depremin ardından ağır hasarlı binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı
Depremin ardından ağır hasarlı binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı
Depremin ardından ağır hasarlı binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı
Depremin ardından ağır hasarlı binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı
Depremin ardından ağır hasarlı binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı
Depremin ardından ağır hasarlı binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı
Depremin ardından ağır hasarlı binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı
Depremin ardından ağır hasarlı binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı
Depremin ardından ağır hasarlı binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY

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