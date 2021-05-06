İzmir depreminde zarar gören Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinin yenilenmesi için çalışmalar başladı
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İzmir depreminde zarar gören Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinin yenilenmesi için çalışmalar başladı

İzmir depreminde zarar gören Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinin yenilenmesi için çalışmalar başladı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Sağlık

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü için boşaltılan Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinin yerine yapılacak hastane binasının ihalesi tamamlandı.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü için boşaltılan Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinin yerine yapılacak hastane binasının ihalesi tamamlandı.

AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, yaptığı açıklamada, söz konusu hastane binası ihalesinin 1 Mayıs'ta gerçekleştirildiğini belirtti.

Buca'nın modern, depreme dayanıklı ve son teknolojik imkanlarla donatılmış bir sağlık yatırımı kazanacağını ifade eden Kalfaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Depremin hemen akabinde ilçemizde ve Seyfi Demirsoy Hastanesinde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanımız, hasar gören binanın yıkılarak yerine yeni bir hastane yapılacağının müjdesini vermişti. Geldiğimiz noktada ihalenin gerçekleştirildiğinin ve inşaata başlanmasından sonra 120 günde bitirilmesinin planlandığının müjdesini vermek istiyorum. Buca'ya ve İzmir'e hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, milletvekillerimiz, İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli ve tüm emeği geçenlere Buca halkı adına teşekkür ediyoruz."

Kalfaoğlu, açıklamasında ilçedeki ceza infaz kurumunun da yakın vadede taşınacağını, bu bölgenin yeşil alan ve sosyal donatı alanı olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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