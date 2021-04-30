İZMİR DEPREMİNDE YIKILAN YAPILARLA İLGİLİ 6 KİŞİ DAHA ADLİYE SEVK EDİLDİ

İZMİR'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan yapılarla ilgili 6 kişi daha adliyeye sevk edildi.

İZMİR'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan yapılarla ilgili 6 kişi daha adliyeye sevk edildi.

İzmir depreminde yıkılan yapılarla ilgili olarak 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, dün 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'ine yapılan sağlık kontrolünde koronavirüse rastlanması, 1'inin de yatalak olması nedeniyle 2 kişinin hakkındaki gözaltı kararı iptal edilirken, kalan 18 kişiden 12'si dün adliyeye sevk edildi. Bunlardan 1'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kalan 6 kişi ise, bu sabah adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 2 kişinin aranması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı