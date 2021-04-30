İZMİR DEPREMİNDE YIKILAN YAPILARLA İLGİLİ 6 KİŞİ DAHA ADLİYE SEVK EDİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İZMİR DEPREMİNDE YIKILAN YAPILARLA İLGİLİ 6 KİŞİ DAHA ADLİYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan yapılarla ilgili 6 kişi daha adliyeye sevk edildi.

İZMİR'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan yapılarla ilgili 6 kişi daha adliyeye sevk edildi.

İzmir depreminde yıkılan yapılarla ilgili olarak 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, dün 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'ine yapılan sağlık kontrolünde koronavirüse rastlanması, 1'inin de yatalak olması nedeniyle 2 kişinin hakkındaki gözaltı kararı iptal edilirken, kalan 18 kişiden 12'si dün adliyeye sevk edildi. Bunlardan 1'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kalan 6 kişi ise, bu sabah adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 2 kişinin aranması sürüyor.

İZMİR DEPREMİNDE YIKILAN YAPILARLA İLGİLİ 6 KİŞİ DAHA ADLİYE SEVK EDİLDİ
İZMİR DEPREMİNDE YIKILAN YAPILARLA İLGİLİ 6 KİŞİ DAHA ADLİYE SEVK EDİLDİ
İZMİR DEPREMİNDE YIKILAN YAPILARLA İLGİLİ 6 KİŞİ DAHA ADLİYE SEVK EDİLDİ
İZMİR DEPREMİNDE YIKILAN YAPILARLA İLGİLİ 6 KİŞİ DAHA ADLİYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Eşini katledip cesedini halıya sarmıştı! Acılı evlat, ömür boyu süren dehşeti bir bir anlattı
Eşini katledip cesedini halıya sarmıştı! Acılı evlat, ömür boyu süren dehşeti bir bir anlattı
Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı
Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı
8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Hande Erçel Meral Kaplan Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İZMİR DEPREMİNDE YIKILAN YAPILARLA İLGİLİ 6 KİŞİ DAHA ADLİYE SEVK EDİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 12:29:51. #1.14#

title