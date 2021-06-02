İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanının bulunduğu alan için proje önerisi

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depreminde yıkılan ve 37 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı ve bulunduğu alanla ilgili proje önerisinde bulundu.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depreminde yıkılan ve 37 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı ve bulunduğu alanla ilgili proje önerisinde bulundu.

İzmir Mimarlık Merkezi'nde yapılan toplantıda açıklama yapan Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman, yıkılan binaların aynı metrekareleri korunarak Rıza Bey Apartmanının bulunduğu alanda rahatlıkla "deprem farkındalık alanı" yapılabileceğini söyledi.

Kahraman, projede tüm kat maliklerinin haklarının korunduğunu, hiçbir hak kaybına neden olunmadığını belirterek, "Projeyi Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi de gördü ve uygulanabilir olarak değerlendirdi." dedi.

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi 2. Başkanı Mete Hüsünbeyi ise "Rıza Bey Apartmanı bu depremin simgesi haline geldi. 400'ü aşkın Sivil Toplum Kuruluşu olarak Rıza Bey apartmanın da bulunduğu K1 alanında 'Deprem Farkındalık Parkı' yapılmasını, hak sahiplerinin de yerinde dairelerine sahip olmaları yönündeki talebimizi belirtmiştik. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aynı yönde açıklamaları olmuştu. Mimarlar Odası İzmir Şubemizden bu yönde proje hazırlamalarını rica etmiştik. Söz konusu proje hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol