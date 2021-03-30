İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın fenni mesulü tutuklandı

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim'deki depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rıza Bey Apartmanı'nın mimari proje müellifi ve fenni mesulü A.S.B. tutuklandı.