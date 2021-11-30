İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı'na ilişkin haklarında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla dava açılan 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ve müştekiler katıldı.

Tanık İ.S, yıkılan Emrah Apartmanı'nda bir süre apartman görevlisi olarak görev yaptığını, 2005 depreminde binada görülen çatlakların ardından epoksi işleminin uygulandığını belirterek, "İşlem sonrası Bayındırlık İl Müdürlüğünden oturulabilir raporu verildi. Ben de bunu apartman panosuna astım." dedi.

Apartmanın eski sakinlerinden O.G, 2014'te Emrah Apartmanı'nda oturmaya başladığını ifade ederek, "Daireyi alırken binada güçlendirme yapıldığını söylediler. Kimin söylediğini hatırlamıyorum ama ben alırken güçlendirme yapıldığı komşular arasında söyleniyordu." dedi.

Tanık olarak dinlenen Emrah Apartmanı'nın zemin katındaki iş yeri sahipleri de dükkanlarında herhangi bir tadilat yapmadıklarını savundu.

Müşteki avukatı ise binanın 1975 deprem yönetmeliğine aykırı yapıldığını, binada tadilat kaynaklı bir sorun olmadığını, proje, imalat ve malzemede eksiklik olduğunu öne sürerek önceki celsede konutu terk etmeme yönünde adli kontrol kararı verilen sanık H.U'nun tutuklanmasını talep etti.

Tutuklu sanıklardan binanın fenni mesulü inşaat mühendisi T.A. ise bina üzerinde 2003 ve 2005 depremleri sonrası görülen çatlaklara ilişkin teknik önlemlerin alınmadığını savundu.

Sanık H.U. da suçlamaları kabul etmediğini, binanın müteahhidi değil kooperatif müdürü olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık T.A'nın tutukluluk halinin ve H.U'ya konutu terk etmemek kaydıyla uygulanan adli kontrolün devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

AA / Meriç Ürer - Son Dakika Haberleri

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