İzmir depreminde yıkılan Cumhuriyet Sitesi davası sanıkları için hapis istemi

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, geçen yıl meydana gelen 6.6'lık depremde, 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok için hazırlanan iddianamede, 3 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 8 aydan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Seferihisar açıklarında, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gören yapılardan olan, Bayraklı ilçesindeki 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok ile ilgili iddianame hazırlandı. Soruşturma kapsamında tutuksuz sanıklar Ege İşcan'ın 1992 yılında bina yapılırken 'fenni mesul' ve Hüseyin Özener'in 'sürveyan', Mehmet Kuşakçı'nın ise 1996'da yapılan tadilat sırasında 'fenni mesul' olduğu belirtildi. İddianamedeki bilirkişi raporunda; C Blok'ta projelendirmede eksikler, malzeme özelliklerinde yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları ile yapı denetiminde yetersizlikler bulunduğu; binanın depreme dayanıklı olmadığı için yıkıldığı bu nedenle de sanıkların kusurlu oldukları belirtildi. Sanıkların ise kendilerine yöneltilen suçları kabul etmedikleri, iddianamede yer aldı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler sonucu sanıkların 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçunu işledikleri, bu nedenle de ayrı ayrı 8 aydan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, İzmir 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.