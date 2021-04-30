İzmir depreminde yıkılan binalarla ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
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İzmir depreminde yıkılan binalarla ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

İzmir depreminde yıkılan binalarla ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim 2020'deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim 2020'deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 2 gün önce düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, haklarındaki suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Rızabey Apartmanı ile ilgili gözaltına alınan zanlıların da kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle binayla ilgili yenileme veya kentsel dönüşüm işlemlerinin yapılamadığını söyledikleri öne sürüldü.

Soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında 5 Kasım 2020'de 9 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 7'si tutuklanmıştı.

Dokuz Eylül Üniversitesinden 3 akademisyenin hazırladığı bilirkişi raporunda yıkılan binalarda standartlara uygun olmayan malzeme ve düşük kalite beton kullanıldığı ve projelendirme hataları bulunduğu tespiti sonrası işlem yapılmayan 22 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmiş, 17 kamu görevlisinin dosyaları ayrılmıştı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltı kararı verilen zanlılardan 18'i yakalanmış, 29 Nisan Perşembe günü adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan biri tutuklanmıştı.

Gözaltı kararı verilen iki şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürerken, yatalak olan bir şüphelinin gözaltına alınmadığı, bir zanlının da Kovid-19 hastası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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