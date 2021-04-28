İzmir depreminde yıkılan 8 bina için 22 yeni gözaltı kararı

İzmir depreminde yıkılan 8 bina için 22 yeni gözaltı kararı 17 kamu görevlisinin dosyaları ayrıldı İzmir'de 115 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim depreminin ardından, daha önce haklarında işlem yapılmayan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 17 kamu görevlisinin ise "memurun...

İzmir depreminde yıkılan 8 bina için 22 yeni gözaltı kararı

17 kamu görevlisinin dosyaları ayrıldı

İZMİR - İzmir'de 115 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim depreminin ardından, daha önce haklarında işlem yapılmayan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 17 kamu görevlisinin ise "memurun görevi sebebiyle suç işlemesi" suçundan işlem yapılmak üzere dosyaları ayrıldı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan 8 binada toplam 115 kişi yaşamını yitirmesi ve 72 kişinin yaralanmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı derhal resen soruşturmaya başlamıştı.

İlgili belediyelerden yıkılan binalara ait projeler, bilgi ve belgeleri temin eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden bilirkişi olarak görevlendirilen toplam 7 akademisyenden, yıkılan her yapıya ilişkin ayrı ayrı olmak üzere ortak nihai raporlar hazırlanmasını istedi. Nihai raporların tamamlanmak üzere olduğu ifade edilirken, TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezinden de gerekli jeofizik ölçümlerin yapılması istenerek, yapılan ölçümler sonrasında düzenlenen rapor İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Gelen sonuçlar bilirkişi heyetine gönderilerek, hazırlanacak olan raporda bu verilerin değerlendirilmesi de istendi.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 7 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli bilirkişi heyeti tarafından hazırlanarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen ön raporlarda tespiti yapılan ve daha önce haklarında işlem yapılmayan toplam 22 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Aynı raporda tespiti yapılan 17 kamu görevlisinin de 4483 sayılı " Memurun görevi nedeniyle suç işlemesi" suçundan işlem yapılmak üzere dosyaları ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖZETEN