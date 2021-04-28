İzmir depreminde yıkılan 8 bina için 13 şahıs gözaltında
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İzmir depreminde yıkılan 8 bina için 13 şahıs gözaltında

İzmir depreminde yıkılan 8 bina için 13 şahıs gözaltında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de 115 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim depreminin ardından daha önce haklarında işlem yapılmayan 22 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, bu kişilerden 13'ü yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de 115 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim depreminin ardından daha önce haklarında işlem yapılmayan 22 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, bu kişilerden 13'ü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında binaların yapım aşamasında görevli olan kişiler ve Rıza Bey Apartmanı'nın kentsel dönüşümüne izin vermeyen bir kat maliki de bulunuyor.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan 8 binada toplam 115 kişi yaşamını yitirmesi ve 72 kişinin yaralanmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı derhal resen soruşturmaya başlamıştı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 7 şüpheli tutuklanırken, 3 zanlı hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli bilirkişi heyeti tarafından hazırlanarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen ön raporlarda tespiti yapılan ve daha önce haklarında işlem yapılmayan toplam 22 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 13'ü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülenler arasında Rıza Bey Apartmanı'nın statik proje müellifi T.P., Rıza Bey Apartmanı'nın yöneticileri ve izinsiz tadilat yapanlar R.B., R.B., A.A. ve İ.A., Cumhuriyet Sitesi'nin yapım aşamasından sonraki fenni mesulü M.K., Doğanlar Apartmanı'nın sürveyanı G.U., Emrah Apartmanı'nın sürveyanı H.B.S., Yılmaz Erbek Apartmanı'nın fenni mesulü E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanı'nın kooperatif Yöneticisi K.K., Yılmaz Erbek Apartmanında denetim yapan yapı denetim firmasının yöneticisi E.P.T., Rıza Bey Apartmanı'nın sürveyanı D.K. ve Rıza Bey Apartmanı'nın kat maliklerinden olup, yapının kentsel dönüşüme girmesine izin vermeyen kişilerden T.Ö. bulunuyor.

(Ali Gözeten/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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