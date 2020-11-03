İzmir depreminde son durum ne? İzmir depreminde kaç ölü ve yaralı var?
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İzmir depreminde son durum ne? İzmir depreminde kaç ölü ve yaralı var?

03.11.2020 19:43 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:47
İzmir depreminde son durum ne? İzmir depreminde kaç ölü ve yaralı var?

6,6 şiddetinde meydana gelen deprem sonucu ağır yıkımlar oluşturdu. İzmir depreminde son durum ne? İzmir depreminde kaç ölü ve yaralı var?

Bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem ve koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, İzmir depreminde son durum ne? İzmir depreminde kaç ölü ve yaralı var?

İZMİR DEPREMİNDE KAÇ ÖLÜ VE YARALI VAR?

İzmir, Urla'da meydana gelen deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 110, yaralananların sayısı ise 1027'ye yükseldi. Enkaz altından 107 kişi sağ olarak çıkarıldı.

İZMİR DEPREMİNDE SON DURUM NE?

Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Bölgede 44 tanesi 4'ün üzerinde olmak üzere 1600'e yakın artçı sarsıntı kaydedilmiştir. Yükselen deniz Seferihisar'ın Sığacık mahallesini 1 metrelik suyun altında bırakmış, 43 tekne karaya oturmuş, 40'ı kurtarılmıştır.

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