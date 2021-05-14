İZMİR DEPREMİNDE KAYBETTİĞİ İKİ KIZIYLA FOTOĞRAFLARINA BAKARAK BAYRAMLAŞTI
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İZMİR DEPREMİNDE KAYBETTİĞİ İKİ KIZIYLA FOTOĞRAFLARINA BAKARAK BAYRAMLAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda biri 3, diğeri 4 yaşında 2 kızı, 2 yeğeni ve kayınvalidesini kaybeden Emine Yücel (36), onlarsız ilk bayramının buruk geçtiğini söyledi.

İZMİR'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda biri 3, diğeri 4 yaşında 2 kızı, 2 yeğeni ve kayınvalidesini kaybeden Emine Yücel (36), onlarsız ilk bayramının buruk geçtiğini söyledi. Yücel, kızlarının fotoğraflarına bakıp, onlarla bayramlaştığını kaydetti. İzmir'de, geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirdi. Depremde yakınlarını yitirenler bayramı buruk geçirdi. Ramazan Bayramı'nı buruk kutlayanlardan biri de depremde kızları Diren Yücel (3), Feda Yücel (4), yeğenleri Lena Yücel (4) ve Vera Yücel (6) ile kayınvalidesi Arife Yücel'i (62) kaybeden Emine Yücel oldu. Kızları olmadan bayramın tadı olmadığını belirten Emine Yücel, "Onlarsız geçen ilk bayram. Eskiden yeni elbiselerini giydirir, şarkılarla türkülerle bayramlaşırdık. Onlarla geçen her gün bayram gibiydi. Bayramların bir anlamı kalmadı. Hiçbir özel günü kutlamıyoruz. Çocuklarımıza kavuştuğumuz zaman bayramı kutlayacağız" dedi.

Kızlarının fotoğraflarına bakarak onlarla bayramlaştığını belirten Yücel, "Bizi, deprem ayırmadı. İhmaller ayırdı. İnsanların çürük olduğunu sakladığı binalarda, evlatlarımı kaybettim. Hiç kimse çürük binalarda yaşamasın, bayramlarını kutlasın. Biz bayramlarımızı kaybettik, canımızı kanımızı, nefesimizi kaybettik" diye konuştu.

Rıza Bey Apartmanı'nın alanının park haline getirilmesini istediklerini belirten Yücel, "Depremler bizlere tekrar yaşatılmasın, apartman alanına tekrar bir bina yerine park alanı yapılsın. Bizim yaşadığımızı başkaları yaşamasın. Başka çocuklarımız enkaz altında kalmasın" dedi.

İZMİR DEPREMİNDE KAYBETTİĞİ İKİ KIZIYLA FOTOĞRAFLARINA BAKARAK BAYRAMLAŞTI
İZMİR DEPREMİNDE KAYBETTİĞİ İKİ KIZIYLA FOTOĞRAFLARINA BAKARAK BAYRAMLAŞTI
İZMİR DEPREMİNDE KAYBETTİĞİ İKİ KIZIYLA FOTOĞRAFLARINA BAKARAK BAYRAMLAŞTI
İZMİR DEPREMİNDE KAYBETTİĞİ İKİ KIZIYLA FOTOĞRAFLARINA BAKARAK BAYRAMLAŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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