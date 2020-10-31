İzmir depreminde kaç kişi öldü? Ege depremi bilançosu ne? İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı son durum!
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İzmir depreminde kaç kişi öldü? Ege depremi bilançosu ne? İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı son durum!

31.10.2020 18:12 | Son Güncelleme: 31.10.2020 19:29
İzmir depreminde kaç kişi öldü? Ege depremi bilançosu ne? İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı son durum!

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem can kayıplarına neden oldu. Peki, Ege depremi bilançosu ne? İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı son durum! İzmir depreminde kaç kişi öldü?

İzmir'de meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi.15 saniye süren depremde can kayıpları yaşandı. İzmir depreminde kaç kişi öldü? Ege depremi bilançosu ne? İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı son durum!

İZMİR DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DURUM!

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren depremde şu ana kadar 35 kişi hayatını kaybetti. Servislerde yatan 243, yoğun bakımda yatan 8 hasta var. 8 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

642 KİŞİNİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Son durumla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3'ü ağır 7 kişinin yoğun bakımda olmak üzeretoplamda 243 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirtti. Koca, "642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız" dedi.

İzmir'de meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 6.8 olarak açıkladı. AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, bazıları 4'ün üzerinde olmak üzere toplamda 521 artçı deprem meydana geldi.

35 KİŞİ ÖLDÜ, 251 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Meydana gelen depremde şimdiye kadar 35 kişi hayatını kaybederken, 251 kişinin tedavisi hastanelerde sürüyor. İzmir'de yıkılan ve hasar gören 9 binada çalışmalar tamamlanırken 8 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

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