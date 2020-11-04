İzmir depreminde kaç kişi öldü? 30 Ekim İzmir depreminde kaç kişi öldü?
Son dakika... İzmir'de yaşanan depremin ardından kaç kişi öldü? Arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı İzmir'de toplam kaç kişi öldü? 30 Ekim'de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde hayatını kaç kişi kaybetti? İzmir depreminde kaç kişi öldü?
Son dakika... Merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Depremin ardından 1464 artçı sarsıntı olmuştur. Peki, İzmir depreminde kaç kişi öldü? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),İzmir'deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 45'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1713 artçı sarsıntı kaydedildi.
Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.