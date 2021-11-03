İzmir depreminde hayatını kaybeden ikizler ve vatandaşlar için anma gecesi düzenlendi

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - İZMİR'de 30 Ekim 2020 tarihinde merkez üssü Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, 75 saat sonra cansız bedenlerine ulaşılan ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz ile diğer vatandaşlar için anma gecesi düzenlendi.

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde merkez üssü Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetti, 1032 kişi de yaralandı. Depremin 1'inci yıl dönümünde, 36 kişinin yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında 75 saat sonra cansız bedenlerine ulaşılan 15 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz ile diğer vatandaşlar için anma gecesi düzenlendi. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen anma gecesinde, vatandaşlar depremde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi. Serginin ardından başlayan programda, moderatörlüğü ikizlerin annesi Tülin Batmaz'ın kuzeni sanatçı İclal Aydın yaptı. Programa katılan vatandaşlara, Sayra ve Çınar'ın fotoğrafları ile depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı slayt gösterisi izletildi. Slaytın gösterisinin ardından, ikiz kardeşlerin arkadaş grubunun dans gösterisi, programa katılan vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Dans gösterisi sonrasında, Sayra ve Çınar'ın arkadaşları anne Tülin Alpgündüz'e çiçek verdi.

Anma gecesinin moderetörlüğünü yapan oyuncu İclal Aydın, ikizlerin annesi Tülin Alpgündüz ile konuşmasını anlattı. Aydın, "Canım Tülin ile sohbet ederken, hep şu soruyu sordu; onlar gitti ben kaldım. Bu gece o anlam arayışının karşılğını aramak üzere buradayız" dedi.