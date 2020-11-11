İzmir depreminde görevlendirilen 25 kişilik Erzurum AFAD ekibinin tamamı karantinada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir depreminde görevlendirilen 25 kişilik Erzurum AFAD ekibinin tamamı karantinada

11.11.2020 12:13 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:13
İzmir depreminde görevlendirilen 25 kişilik Erzurum AFAD ekibinin tamamı karantinada

İzmir'deki depremde görevlendirilen 25 kişilik Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibinden 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine ekibin tamamı karantinaya alındıSeferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde...

İzmir'deki depremde görevlendirilen 25 kişilik Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibinden 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine ekibin tamamı karantinaya alındı

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmaları için İzmir'e gönderilen 25 kişilik Erzurum AFAD ekibi, dün gece saatlerinde kente döndü.

Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı'nın talimatıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerine gönderilmeyip misafirhanede ağırlanan ve hastanede Kovid-19 testi yapılan 25 kişilik ekipten 5'inin test sonucu pozitif çıktı.

Ekipten test sonucu pozitif çıkanlardan biri, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde tedaviye alındı, test sonucu pozitif olan ancak belirti göstermeyen 4 kişinin de aralarında bulunduğu ekibin tamamı evlerinde karantinaya alındı.

Hastanede tedavi altına AFAD personeli Ali İhsan Karacan sosyal medya hesabından, "Gençlik bunun şakası yok. O kadar önleme rağmen küçük bir dikkatsizlik affetmiyor. Siz siz olun Kovid-19'u önemseyin" mesajını paylaşarak mesafe, temizlik ve maske tedbirlerine dikkat çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

İlgili Haberler

İzmir depreminden dönen 25 kişilik AFAD ekibi korona karantinasında
İzmir depreminden dönen 25 kişilik AFAD ekibi korona karantinasında
15 kişilik minibüsten 25 kişi çıktı
15 kişilik minibüsten 25 kişi çıktı
İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık
İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Binali Yıldırım
Magazin Ezgi Mola İlker Aksum Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı
Daha Fazla Kasım Deprem Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir depreminde görevlendirilen 25 kişilik Erzurum AFAD ekibinin tamamı karantinada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 12:16:35. #1.14#
title