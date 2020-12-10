İzmir depreminde görev alan arama kurtarma ekibi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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İzmir depreminde görev alan arama kurtarma ekibi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:34
İzmir depreminde görev alan arama kurtarma ekibi AA'nın

Bilecik'ten yurdun dört bir yanına gidip gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan ekip, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bilecik'ten yurdun dört bir yanına gidip gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan ekip, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan depremde 91 saatin ardından 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkazdan kurtarılmasında görev alan Bilecik İHH Arama Kurtarma Ekibi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Arama kurtarma gönüllüleri, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" fotoğraflarına oy verdi.

Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli ekip başkanı Serhat Seymen, fotoğraf oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Mucize'nin adı Ayda" fotoğrafının kendilerini bir kez daha duygulandırdığını belirten Seymen, "O an orada olduğumuz ve o anları tekrar yaşadığımız için o fotoğrafa oy verdik. AA'ya tekrar bize o mucize kurtuluşu hatırlattığı için teşekkür ederiz." dedi.

Yasin Yasa da fotoğrafların birbirinden güzel ve ilgi çekici olduğunu ifade etti.

Fotoğrafı incelerken o anı yeniden yaşadıklarını anlatan Yasa, "O kurtarılış tüm enkaza umut olmuştu. Ayda bizim için umut ve yaşama hevesimiz oldu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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