İzmir depreminde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki ölüm ve yaralanmalara ilişkin sanıklar hakim karşısına çıktı

İzmir'deki depremde çöken binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok için yürütülen soruşturmada haklarında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılan ikisi tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir'deki depremde çöken binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok için yürütülen soruşturmada haklarında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılan ikisi tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı binada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledikten sonra iddianameyi özetledi.

Tutuklu sanıklardan yapı sahibi M.Y, savunmasında ticaretten kazandığı para ile bina yapım işine başladığını, daha sonra vefat eden ortağıyla söz konusu arsayı alıp bina yapmak istediklerini söyledi.

Maliyet fazla olunca arsayı kat karşılığı olarak bir kooperatife verdiklerini anlatan M.Y, şöyle konuştu:

"1998'de inşaat ruhsatı alınarak binaların yapımına başlandı. Çizilen mimari projeye uygun olarak yapılan binalar sahiplerine teslim edildi. Ben 12 daire ve 1 dükkan aldım. Projede 6 dükkan olarak görülen yer, inşattan sonra 2 dükkana çevrildi. Bu değişiklik yasalara uygun olarak yapıldı. Kendime ait bir dükkanı markete kiraya verdim. Ben kiraya verdiğimde hiç kolon kesilmemişti. Market için ruhsat alma aşamasında belediye yetkilileriyle içeriyi dolaştık yine bir değişiklik yoktu. Denetimlerde hiçbir olumsuzluk görmedim. Arsa sahibinden kaynaklı bir sorun yoktur. Deprem anına kadar market hakkında şikayet duymadım. Ben söz konusu markete dükkanı eksiksiz teslim ettim. Düzenli olarak dükkanı kontrol ettiğimde bir eksiklik görmedim. Herhangi bir kolon kesilmesine rastlamadım."

M.Y'nin avukatı da müvekkilinin inşaat mühendisi olmadığını, belediyede herhangi bir görevinin bulunmadığını, teknik manada yetkisi ve uzmanlığı olmadığını savundu.

Tutuklu sanıklardan binanın mimari proje müellifi mimar N.B. de yaptığı binaların çoğunluğunun deprem bölgesinde olduğunu, hiçbirinde hasar olmadığını savunarak iddianamede hakkında geçen "özensizlik" kelimesini kabul etmediğini söyledi.

N.B, şunları söyledi:

"Ben denetim kuruluşu değilim, belediye değilim. Mesleğimi en iyi şekilde yaptım. Binaya tadilat yapılırken görevde değildim, istifa etmiştim. Benim dışımda gelişen olaylar. Yapılan tadilat projelerinden bilgim yok. Dükkanların olduğu kısımda taşıyıcı duvar kaldırılmış, yerine başka bir şey konulmamış. Yani benim çizdiğim proje uygulanmamış. Yapı Kullanım İzin Belgesi 2006 yılında verilmiş. Ben projeden 2001 yılında istifa ettim. İstifamla beraber sorumluluğum bitiyor."

N.B'nin avukatı ise yapı denetim firmasının ihmallerinin bulunduğunu, 2006'da yapılan tadilatta bu firmanın "güçlendirmeye gerek yoktur" raporu verdiğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası verdi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde çöken binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer