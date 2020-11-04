İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi
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İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi

04.11.2020 08:44 | Son Güncelleme: 04.11.2020 08:58

İzmir'de meydana gelen depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmanın da bitmesiyle birlikte, depremde yıkılan tüm binalardaki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmanın da bitmesiyle birlikte, depremde yıkılan tüm binalardaki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremde yıkılan 17 binanın tümündeki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi. Gece saatlerinde Rıza Bey Apartmanı dışındaki tüm yıkılan binalarda faaliyetlerin sona erdiği öğrenilmiş, Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmalarda da sona geldiği belirtilmişti. Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarının sona ermesi ile birlikte 17 binanın tümünde faaliyetler bitmiş oldu.

Enkaz kaldırma işlemleri başladı

Öte yandan arama kurtarma faaliyetlerinin sona ermesi ile birlikte Rıza Bey Apartmanı'nda kepçeler ile enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Rıza Bey Apartmanı'nda AFAD, JAK, UMKE, STK'lar ve belediye ekipleriyle yürütülen çalışmaların ardından depremde yıkıla binaların tümündeki arama kurtarma faaliyetleri sonlanmış oldu.

Depremde 114 vatandaşımız hayatını kaybetti

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan bin 35 vatandaşımızdan 898'i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi. - İZMİR

İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi
İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi
İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi
İzmir depreminde arama kurtarma faaliyetleri sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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