İzmir depreminde son durum ne? İzmir depreminde ölü sayısı kaç oldu?
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İzmir depreminde son durum ne? İzmir depreminde ölü sayısı kaç oldu?

04.11.2020 18:10 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:15
İzmir depreminde son durum ne? İzmir depreminde ölü sayısı kaç oldu?

6,6 şiddetinde sarsılan İzmir'de son durum ne? Depremin etkileri devam ederken İzmir depreminde ölü sayısı kaç oldu? Arama ve kurtarma çalışmaları bitti mi?

30 Ekim 2020 Cuma günü, saat 14.51'de İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları başladı. İzmir depremi son durum ne? İzmir depreminde ölü sayısı kaç oldu?

İZMİR DEPREMİNDE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI BİTTİ Mİ?

İzmir depreminde yıkılan binaların tümündeki arama kurtarma faaliyetleri sonlanmış oldu. Öte yandan kepçeler ile enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

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