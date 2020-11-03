İzmir depremi son durum: İzmir depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? İzmir depreminde ölenlerin isimleri neler?

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası çöken binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Peki, İzmir depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? İzmir depreminde ölenlerin ismi nedir? Deprem kaç saniye sürdü?

İzmir merkez üssü olan ve çevre illerden de hissedilen 6,6 büyüklüğündeki deprem, 30 Ekim Cuma günü öğle saatlerinde gerçekleşti. Deprem bölgesindeki kurtarma faaliyetleri devam ederken şu ana kadar 100 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İzmir depreminde kaç kişi yaralandı? İşte, ayrıntılar...

İZMİR DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e ulaştığını açıkladı. Hala bölgede enkazlardan kurtarma çalışamaları sürüyor.

KAÇ KİŞİ YARALANDI?

AFAD, yaralı sayısını ise 994'e yükseldiğini belirtti. 5 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaralılardan 847'si taburcu olurken, 147 kişinin tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda tedavisi devam eden 12 hastadan 5'inin durumu ağır.

İZMİR DEPREMİNDE ÖLENLERİN İSİMLERİ

DOĞANLAR APARTMANI

Mert Küçükyumuk

Eda Küçükyumuk

Ateş Küçükyumuk (2)

Umut Perinçek (7)

Ali Çağın Kaygusuz

RIZA BEY APARTMANI

Fatih Ağar (49)

Beril Gidiş (27)

Ayşe Melahat Köse (58)

Nilüfer Daloğlu (45)

Asya Daloğlu (11)

Ekrem Özgür Duman

Çınar Akgündüz (16)

Sayla Akgündüz (16)

Vera Yücel (6)

Lena Yücel (4)

Feda Yücel (10)

Diren Yücel (2)

Arefe Yücel (60)

EMRAH APARTMANI

Hasene Argüder (55)

Rabia Uzun

Hayati Uzun (17)

İpek Şirin (8)

YAĞCIOĞLU APARTMANI

Burcu Yüksel

Ege Ilgaz Yüksel

Dila Yüksel

BARIŞ SİTESİ

Çınar Eren (10)

Ünal Eren

BİVA TOWER

Melih Dağbaşı

DİĞER

Fatma Erçetin (86)

Elif İnan (10)

Buse Demir (27)

Arda Baran Demir (17)

İZMİR DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

AFAD verilerine göre Türkiye saati ile 14:51'de merkez üssü Ege Denizi, 17.26 km Seferihisar (Izmir) olan Mw 6.6 büyüklüğünde gerçekleşen depremin 15.68 sn olduğu belirtildi. Yerin 16.54 km derininde meydana geldi.