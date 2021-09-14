İzmir depremi ne zaman oldu 2020? İzmir depremi kaç saniye sürdü? İzmir depreminde kaç kişi öldü?

İzmir depremi ne zaman oldu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yurt genelindeki yurttaşlarımız, İzmir depremi ne zaman oldu ve İzmir depreminde kaç kişi vefat etti sorularının yanıtlarını merak ediyor.

İZMİR DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

2020 Ege Denizi Depremi, 30 Ekim 2020 günü Türkiye saati ile 14.51'de, merkez üssü Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında Türkiye'nin İzmir ilinin Seferihisar ilçesine 23 km mesafede bulunan, yerin 16,5 km altında 6,9 Mw büyüklüğünde meydana gelen ve yaklaşık 16 saniye süren depremdir.

YUNANİSTAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Türkiye ve Yunanistan'da toplam 119 kişinin ölümüne ve 1053 kişinin ise yaralanmasına neden olan deprem, 2020 yılında yeryüzünde meydana gelen depremler arasında en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti.

DEPREMİN ETKİLERİ

Deprem ve deprem sonucu oluşan tsunami, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde, Yunanistan'ın Kuzey Ege ve Güney Ege bölgelerinde can kayıplarına ve maddi hasarlara sebep oldu. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de 1'i boğulma sonucu olmak üzere toplam 117 kişi öldü ve 1.034 kişi yaralandı. İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde çok sayıda bina yıkıldı. Yunanistan'da ise 2 kişi öldü ve 19 kişi yaralandı, Sisam Adası'ndaki Meryem Ana Kilisesi yıkıldı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

1688 İZMİR DEPREMİ

Koordinatlar: 38.4°K 26.9°D

Türkiye konumunda 1688 İzmir depremi, 10 Temmuz 1688 tarihinde gerçekleşti. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Sonuçları 16.000 ölü

1688 İzmir depremi 10 Temmuz yerel saat ile 12.59'da meydana geldi. 16.000 can kaybına yol açan ve tahmini olarak 7.0 Ms büyüklüğünde meydana gelen deprem. Mercalli şiddet ölçeğine göre en büyük şiddet X (Yoğun) olarak hissedildi.

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