İzmir depremi: Elif bebek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

İzmir depremi: Elif bebek

02.11.2020 22:12 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:17
İzmir depremi: Elif bebek

İzmir'de gerçeklen depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif bebek tüm Türkiye'ye sevinç yaşattı.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı, kenti vuran depremin ardından yıkıldı.

Depremden bir gün sonra, apartman enkazı altında kalan anne Seher Perinçek ile çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem enkazdan canlı çıkarıldı.

Aynı gün, ailenin bir diğer çocuğu Umut'un ise cansız bedenine ulaşıldı.

Depremden 65 saat sonra ise ailenin en küçük çocuğu, üç yaşındaki Elif, enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

Bu sevindirici gelişme medyada 'mucize' başlığıyla duyuruldu.

Elif'e enkaz altında ulaşan, İstanbul İtfaiyesi'nden itfaiyeci onbaşı Muammer Çelik ve aynı ekipten Ataşehir İtfaiye Grup Amiri Hakan Karabulut yaşadıklarını BBC Türkçe'ye anlattı.

BBC

İlgili Haberler

İzmir depremi Yunan adası Samos'u da yıktı
İzmir depremi Yunan adası Samos'u da yıktı
Microsoft'un Fransız yöneticisinden İzmir depremi özrü
Microsoft'un Fransız yöneticisinden İzmir depremi özrü
Katar: Havalimanında yeni doğmuş bebek bulundu, kadınlar uçaktan indirilerek jinekolojik muayeneye tabi tutuldu
Katar: Havalimanında yeni doğmuş bebek bulundu, kadınlar uçaktan indirilerek jinekolojik muayeneye tabi tutuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ersin Tatar Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Çağla Şıkel Türkan Şoray Demet Özdemir Çağatay Ulusoy
Spor Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Mbaye Diagne Eddie Newton
Daha Fazla Kız Erkek İzmir Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir depremi: Elif bebek - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 22:16:43. #1.15#
title