İzmir depremi Edremit Körfezi'nde DASK'a olan talebi artırdı
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İzmir depremi Edremit Körfezi'nde DASK'a olan talebi artırdı

06.11.2020 09:31 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:34
İzmir depremi Edremit Körfezi'nde DASK'a olan talebi artırdı

Edremit Körfezi'nde, geçen cuma günü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Doğal Afet Sigortası (DASK) talebinde artış yaşandı.

Edremit Körfezi'nde, geçen cuma günü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Doğal Afet Sigortası (DASK) talebinde artış yaşandı.

Depremi şiddetli bir şekilde hisseden Edremit Körfezi'ndeki vatandaşlar ise Doğal Afet Sigortasına (DASK) yoğun ilgi gösterdi.

Sigorta acentelerinin yolunu tutan vatandaşlar, ev ve işyerlerine DASK poliçesi yaptırıyor.

Edremit'te bir sigorta firmasının sahibi İhsan Yeşil, AA muhabirine, doğal afet sigortasının tsunami, yangın, deprem ve heyelandan kaynaklanan hasarları karşıladığını söyledi.

Doğal afet sigorta poliçesinin geçerlilik süresinin bir yıl olduğunu hatırlatan Yeşil, "Yenilemenin zorunlu hale gelmediği için insanlar bir defaya mahsus DASK yaptırıyor. Aslında trafik poliçesi gibi, kara yolu araçlar zorunlu poliçesi gibi DASK'ın da yenilemede zorunlu olması gerekmektedir." diye konuştu.

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileyen Yeşil, şöyle konuştu:

"24 bin acente en az 50 bin kişiye buna bankaları da katarsak yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlıyor. İzmir'de yaşanan depremin ardından DASK'a talep çok yoğun çünkü insanlar korku ve panik halinde. Bizim Balıkesir'imiz de birinci derecede deprem bölgesiyiz. Bizde de deprem olur korkusuyla şu an aşırı derecede bir yoğunluk var."

Sigortacı Mehmet Akın da İzmir'deki depremin ardından vatandaşların evlerini garantiye almak için yoğun talep gösterdiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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